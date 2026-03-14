Thurn und Taxis bei Rallye in der Steiermark verletzt

Beide blieben nach dem Crash zur Sicherheit im Auto sitzen und wurden mit einem Kran geborgen. Die Sonderprüfung wurde danach abgebrochen. Laut dpa-Informationen sprach Thurn und Taxis nach dem Unfall davon, dass er "sieben Schutzengel" gehabt habe. Seine Mutter Gloria von Thurn und Taxis sagte der Mediengruppe Bayern: "Es muss Gott sei Dank nicht operiert werden."

Copilotin Hain meldete sich in der Nacht mit einem Update aus dem Spital auf Instagram. Beiden gehe es den Umständen entsprechend gut, schrieb sie.