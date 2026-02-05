ABO

Thomas Spitsits kommt als René Benko ins Fernsehen

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Thomas Stipsits und eine Immobilie - eine unsterbliche Kombination
©APA, GEORG HOCHMUTH
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Es hat das Zeug, zum TV-Highlight des Herbstes zu werden - zumindest sprechen die Zutaten dafür. Publikumsliebling Thomas Stipsits dreht derzeit in der Titelrolle "Benko – Size does matter", in dem Aufstieg und Fall des heimischen Immobilienmoguls als Koproduktion des ORF mit zahlreichen deutschen und Schweizer Sendern nachgezeichnet wird. Während Stipsits den Part von René Benko übernimmt, ist "Landkrimi"-Darstellerin Patricia Aulitzky als Gattin Nathalie zu erleben.

von

Regisseur Raymond Ley ("Nazijäger - Reise in die Finsternis") kombiniert für sein 90-minütiges Dokudrama Spielszenen mit Archivmaterial und Interviews. Gedreht wird bis März in Berlin, Potsdam, Hannover, Dortmund, Hamburg und Wien.

Der Kabarettist, Schauspieler und Autor Thomas Stipsits am Montag, 03. Oktober 2022, im Rahmen eines Interviews mit der APA - Austria Presse Agentur zu dem Film "Love Machine 2" in Wien.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER