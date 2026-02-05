Thomas Spitsits kommt als René Benko ins Fernsehen

© APA, GEORG HOCHMUTH home Aktuell Schlagzeilen

Es hat das Zeug, zum TV-Highlight des Herbstes zu werden - zumindest sprechen die Zutaten dafür. Publikumsliebling Thomas Stipsits dreht derzeit in der Titelrolle "Benko – Size does matter", in dem Aufstieg und Fall des heimischen Immobilienmoguls als Koproduktion des ORF mit zahlreichen deutschen und Schweizer Sendern nachgezeichnet wird. Während Stipsits den Part von René Benko übernimmt, ist "Landkrimi"-Darstellerin Patricia Aulitzky als Gattin Nathalie zu erleben.

von APA