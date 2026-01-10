News Logo
Thomas Mraz debütiert als Solokabarettist

Thomas Mraz wagt sich erstmals ans Solo-Kabarett
©Thomas Mraz, APA
TV-Publikumsliebling Thomas Mraz - bekannt aus diversen Landkrimis, den "Vorstadtweibern", dem Kinofilm "Aufputzt is'" oder "School of Champions" - betritt neues Terrain: Mit "MRAZ F1RST" präsentiert der Schauspieler sein erstes Kabarettsolo und macht gar keinen Hehl daraus, wer dabei im Mittelpunkt stehen wird. "Jetzt geht's mal um den Menschen, der mir am nächsten steht: Ich! Ich! Ich!", kündigt der Wiener an.

Denn Egoismus wird gegenwärtig ja ziemlich groß geschrieben - von der Politik bis zur Kindergarten-Whatsapp-Gruppe. Also geht auch der Neo-Kabarettist in sich und der Frage nach, warum er eigentlich so gut wie nie bei etwas Erster war und wie sich das ändern könnte. Los geht der Mraz'sche Egotrip am 15. Jänner im Kabarett Niedermair.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Thomas Mraz

