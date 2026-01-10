Thomas Mraz debütiert als Solokabarettist

Denn Egoismus wird gegenwärtig ja ziemlich groß geschrieben - von der Politik bis zur Kindergarten-Whatsapp-Gruppe. Also geht auch der Neo-Kabarettist in sich und der Frage nach, warum er eigentlich so gut wie nie bei etwas Erster war und wie sich das ändern könnte. Los geht der Mraz'sche Egotrip am 15. Jänner im Kabarett Niedermair.