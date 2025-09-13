Sylvie Meis: Das sind die Warnsignale beim Männer-Dating

Dann müsse man das Gefühl haben, dass nur ein Spiel gespielt werde. "Das ist für mich eine riesige Red Flag", unterstrich Meis.

Eine andere sei, wenn man schon ganz am Anfang des Kennenlernens bemerke, dass gewisse Dinge einfach nicht stimmen können. "Wenn sich da schon Lügen einschleichen", sagte Meis. "Da sollte man am besten direkt abbrechen." Der englische Begriff "Red Flag" bezeichnet Warnzeichen für potenziell problematisches Verhalten einer anderen Person.

Meis hat sich mittlerweile eine gewisse Expertise bei der Analyse von Dating-Verhalten erarbeitet. Ganz frisch ist eine neue Staffel der Show "Love Island VIP" bei RTLzwei angelaufen (immer donnerstags um 20.15 Uhr und sieben Tage vorab auf RTL+). Eine Gruppe bekannter Singles flirtet dabei in einer luxuriösen Villa. Meis führt als Moderatorin durch die Verpartnerungsshow. Sie selbst war von 2005 bis 2013 mit dem Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet. 2020 heiratete sie den Künstler Niclas Castello. 2023 gab das Paar seine Trennung bekannt.