News Logo
ABO

Streisand über Redford: "Charismatisch und intelligent"

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Robert Redford und Barbra Streisand, 2002
©MIKE NELSON, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Hollywood-Ikone Barbra Streisand hat sich anlässlich des Todes von Schauspieler und Regisseur Robert Redford an einen gemeinsamen Dreh erinnert. "Jeder Tag am Set von 'So wie wir waren' war aufregend, intensiv und pure Freude", schrieb die 83-Jährige in einem Post auf Instagram. "Wir waren so unterschiedlich: Er kam aus der Welt der Pferde – ich war allergisch gegen sie! Und trotzdem versuchten wir ständig, mehr voneinander zu erfahren, genau wie die Figuren im Film."

von

Streisand spielte in dem Liebesfilm aus dem Jahr 1973 die Friedensaktivistin Katie Morosky und Redford den privilegierten Schriftsteller Hubbell Gardiner. Der Film war ein Erfolg an den Kinokassen. Das Titellied, das Streisand sang, wurde mit einem Oscar ausgezeichnet. Laut dem Branchenblatt "Variety" gilt der Film als eine der größten Liebesgeschichten des US-Kinos.

Streisand würdigte in dem Beitrag auf Instagram ihren Schauspielkollegen: "Bob war charismatisch, intelligent, intensiv, immer interessant – und einer der besten Schauspieler überhaupt." Sie sei dankbar, mit ihm gearbeitet zu haben.

Robert Redford war am Montag in seinem Haus im US-Bundesstaat Utah gestorben, wie seine Sprecherin Cindi Berger der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der 89-Jährige sei "an dem Ort gestorben, den er geliebt habe, umgeben von denjenigen, die er geliebt hat".

Unzählige Kollegen, Freunde und Fans würdigten den zweifachen Oscarpreisträger - und verliehen ihrer Trauer online Ausdruck. "Einer der Löwen ist von uns gegangen", zitierte das Management der Hollywood-Schauspielerin Meryl Streep sie in einer Mitteilung an die dpa. Der Schriftsteller Stephen King schrieb: "In den 70er- und 80er-Jahren war er Teil eines neuen und aufregenden Hollywoods. Kaum zu glauben, dass er 89 war."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Shaman singt für Russland beim Anti-ESC
News
Anti-ESC am Samstag in Moskau "ohne Zensur und Perversionen"
"KPop Demon Hunters" auf Erfolgswelle
News
Netflix-Film "KPop Demon Hunters": Über 300 Millionen Views
Edward Berger ist auch heuer in San Sebastián mit von der Partie
Schlagzeilen
Edward Berger im Muschel-Rennen von San Sebastián
Rapper Fedez sorgt für Aufregung
Menschen
Italienischer Rapper über Sinner: "Idol mit Hitler-Akzent"
Nach Frankreichs Plänen wandert der Wandteppich von Bayeux nach London
Politik
Frankreich streitet um Verleihidee des Teppichs von Bayeux
Robert Redford wurde 89 Jahre alt
Schlagzeilen
Der Schöne mit Tiefgang: Hollywoodikone Robert Redford tot
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER