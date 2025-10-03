Strafmaß gegen Sean "Diddy" Combs wird verkündet

© AFP, APA, ANGELA WEISS home Aktuell Schlagzeilen

Im Verfahren gegen den US-Rapper Sean "Diddy" Combs soll am Freitag (ab 16.00 Uhr MESZ) in New York das Strafmaß zur Verurteilung wegen Prostitution verkündet werden. Während die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten anvisiert, fordert die Verteidigung des Rappers eine Höchststrafe von 14 Monaten. Diese hätte Combs, der seit rund einem Jahr in einem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn einsitzt, bereits größtenteils verbüßt.

von APA