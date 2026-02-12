Sharon Stone erlitt Nervenzusammenbruch am Opernball

© APA, HELMUT FOHRINGER home Aktuell Schlagzeilen

Alarm um Stargast Sharon Stone am Opernball: Die US-Schauspielerin erlitt bei ihrem Einzug in die Oper unmittelbar nach einem Interview einen Nervenzusammenbruch und musste in ein nahe gelegenes Hotel gebracht werden. Dort wurde versucht, sie wieder für den Ball fit zu machen, wie es auf APA-Anfrage hieß. Dies dürfte dann auch gelungen sein. "Wir kommen wieder", ließ Gastgeber Karl Guschlbauer wissen.

von APA