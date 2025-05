Sandra Bullock und Keanu Reeves drehen wieder gemeinsam

Produzent Mark Gordon ist ebenfalls beteiligt. Gordon gehörte 1994 zu den Produzenten des Hit-Films "Speed", der Reeves den Durchbruch zum Action-Star verschaffte. In Jan de Bonts rasantem Film spielte Reeves einen Polizisten an Bord eines Linienbusses, der wegen einer Bombe eine konstant hohe Geschwindigkeit halten muss, Sandra Bullock sitzt am Steuer. Auch für sie war es die erste große Kinorolle. Im Jahr 2006 drehten Bullock und Reeves, heute beide 60 Jahre alt, noch die gemeinsame Romanze "Das Haus am See".

Reeves, der Star aus den Blockbuster-Serien "John Wick" und "Matrix", war zuletzt als Auftragskiller John Wick in "John Wick: Kapitel 4" (2023) in den Kinos. Oscar-Preisträgerin Bullock ("Blind Side") schlug sich 2022 in der Actionkomödie "The Lost City" mit Channing Tatum durch einen Dschungel. Im selben Jahr stand sie Brad Pitt mit einem kurzen Auftritt in dem Thriller "Bullet Train", in dem es um einen Auftragskiller geht, zur Seite.