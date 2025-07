Charlize Theron: Actionfilme mit Frauen haben es schwer

Actionfilme mit einer Frau in der Hauptrolle haben es nach Worten von Oscar-Preisträgerin Charlize Theron ("Monster") in Hollywood weiterhin nicht leicht. "Actionfilme mit weiblichen Hauptdarstellern bekommen seltener grünes Licht", sagte die 49-Jährige im Interview mit der "New York Times" anlässlich der Veröffentlichung des Netflix-Actionfilms "The Old Guard 2".

von APA