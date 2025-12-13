Salman Rushdie gibt Comeback bei Literatur im Nebel-Festival

Schon bei der ersten Ausgabe des Festivals fand der weltbekannte Autor seinen Weg nach Heidenreichstein - nun wird er erneut Gast bei der von Rudolf und Christine Scholten ins Leben gerufenen Veranstaltung sein. Auf den "so überraschenden wie mitreißenden Besuch" Rushdies 2006 folgten in den Jahren danach zahlreiche weitere Auftritte namhafter Literaten, wie Amos Oz, Margaret Atwood, Hans Magnus Enzensberger, Herta Müller oder J.M. Coetzee.

Mit im Gepäck hat Rushdie sein neues Buch "Die elfte Stunde" - das erste Belletristik-Werk seit dem Anschlag auf sein Leben im Sommer 2022. Darin thematisiert er u.a. das Messerattentat, bei dem ein Mann mehrfach auf ihn einstach und ihn schwer verletzte. Rushdie verlor in der Folge ein Auge. Diese Erfahrung habe ihn "zum Nachdenken" gebracht, so der Schriftsteller, der sich 1989 mit dem angeblich blasphemischen Buch "Die Satanischen Verse" einen Mordaufruf durch den iranischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini einhandelte und sich jahrelang verstecken musste.

(S E R V I C E - https://literaturimnebel.at/)