News Logo
ABO

Rupp und Fussenegger dürften neue "Tatort"-Ermittler werden

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Ist Miriam Fussenegger schon bald als "Tatort"-Ermittlerin zu sehen?
©APA, NEUMAYR, MMV
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Laurence Rupp und Miriam Fussenegger sollen ab 2027 das neue Austro-"Tatort"-Ermittlerduo bilden. Das berichtete der "Kurier" und berief sich dabei auf eine "verlässliche Quelle". Eine offizielle Bestätigung des ORF gibt es dafür nicht. Das öffentlich-rechtliche Medienhaus hielt sich auch auf APA-Anfrage dazu bedeckt. Die beiden würden auf Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser folgen, die als Moritz Eisner und Bibi Fellner Ende 2026 ihren Dienst quittieren.

von

Die gebürtige Linzerin Fussenegger (35) ist u. a. für ihre Rolle der Buhlschaft im Salzburger Jedermann (2016) oder auch ihren Einsätzen bei diversen "Landkrimis", der Fernsehserie "Alles finster" oder Filmen wie "Schächten", "Hals über Kopf" und "Zitronenherzen" bekannt. Auch im Film "Cops" wirkte sie mit, wobei ihr potenzieller künftiger Kollege Rupp dort die Hauptrolle spielte.

Rupp verkörperte in dem Streifen von Stefan A. Lukacs einen ehrgeizigen WEGA-Rekruten. Für diese Rolle wurde er mit dem Österreichischen Filmpreis in der Kategorie beste männliche Hauptrolle ausgezeichnet. Den kameratauglichen Umgang mit Waffen dürfte der 38-jährige Wiener also bereits beherrschen. Rupp, der wie auch Fussenegger eine Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar absolvierte, war etwa in "In 3 Tagen bist du tot" von Andreas Prochaska und dem zweiteiligen Thriller "Das jüngste Gericht" an der Seite von Tobias Moretti zu sehen. In der Netflix-Serie "Barbaren" verkörpert er als Arminius eine der Hauptrollen. Im Film "Veni Vidi Vici" von Daniel Hoesl und Julia Niemann war er zuletzt als schwerreicher, menschenjagender Investor zu sehen.

Bis die beiden eventuell gemeinsam im "Tatort" zu sehen sein werden, heißt es aber zunächst Abschied nehmen von Krassnitzer, der seit 1999 in rund 60 Fällen vor der Kamera stand, und Neuhauser, die seit 2011 in rund 35 Fällen ermittelte. Drei Fälle bekommen sie bis Dienstschluss noch vorgesetzt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Auch nach 20 Jahren alles im grünen Bereich: Kreisky mit Sänger Franz Adrian Wenzl (2.v.l.)
News
"Adieu Unsterblichkeit": Kreisky grüßen aus der Finsternis
Taylor Swift stürmt auch in Österreich die Charts
News
Taylor Swift auch in Österreich auf Chart-Spitzenplätzen
Nienke Lattens Maria Theresia strebt nach oben
News
"Maria Theresia": Neue Musical-Monarchin wird gefeiert
Taylor Swift kann sich über weitere Erfolge freuen
News
Taylor Swift übertrifft Adele-Rekord in den USA
Die Kunstuniversität Graz bekommt eine neue Vizerektorin
Technik
Elisabeth van Treeck neue Vizerektorin an der Kunstuniversität Graz
"Venedig im Regen" dürfte 2026 wohl nicht Österreichs ESC-Song werden
News
Alice Tumler sucht bei "Vienna Calling" Österreichs ESC-Act
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER