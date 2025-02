Robert Downey Jr. grüßt am Valentinstag als Doctor Doom

Robert Downey Jr. (59) gibt am Valentinstag eine Kostprobe von seinem bissigen Humor. Auf Instagram schickte der Hollywood-Star seinen über 57 Millionen Followern Liebesgrüße als "Victor von Valentine", in Anspielung auf seine kommende Schurkenrolle als Victor von Doom alias Doctor Doom in dem Marvel-Film "Avengers: Doomsday". In dem Posting ist eine grimmig aussehende Gesichtsmaske zu sehen, die wie ein Deckel eine gefüllte Pralinenschachtel halb bedeckt.

von APA