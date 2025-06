Ehefrau von Bruce Willis schreibt rührende Vatertags-Worte

Emma Heming (46), die Ehefrau des an Demenz erkrankten Schauspielers Bruce Willis (70), hat rührende Worte geschrieben für "alle Väter, die mit einer Behinderung oder einer Krankheit leben". Zum Vatertag, der in den USA am dritten Sonntag im Juni gefeiert wird, postete sie auf Instagram frühere Fotos, die Willis vor seiner Erkrankung mit seinen beiden jüngeren Töchtern zeigen.

von APA