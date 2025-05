Rastloser Weltverbesserer: Bono wird 65

"Ich sollte gar nicht hier sein, weil ich tot sein müsste", hat Bono einst gesungen. Seit 1976 ist er Frontmann von U2 – ein Mensch, der sein Herz überstrapaziert hat: als Musiker, Aktivist, Ehemann, Vater und, wie er sagt, "Troublemaker". Am 10. Mai wird der Ire 65 Jahre alt. Der Dubliner hat Hits wie "Sunday Bloody Sunday", "Pride (In the Name of Love)", "With or Without You", "One" und "Beautiful Day" mitgeschrieben.

von APA