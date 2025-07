Drehstart für dritten "Dune"-Film - erstes Foto

Der Stoff der Filme basiert auf einer Romanreihe von Frank Herbert. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Wüstenplanet Arrakis. Nur dort gibt es eine besondere, wertvolle Substanz - weswegen der Planet von anderen Mächten der Galaxie ausgebeutet und seine Bewohner unterdrückt werden.

Der aus Schwäbisch Hall stammende Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer (60) wirkt erneut an der Produktion mit. Für seine Arbeit im Film "Dune: Part Two" hatte er im März seinen dritten Oscar gewonnen. Nefzer holte erstmals 2018 mit drei Kollegen für die visuellen Effekte in "Blade Runner 2049" die Trophäe. 2022 folgte der zweite Oscar für den ersten Teil von "Dune".

Im vergangenen Jahr wurde der dritte Teil der Filmreihe bestätigt. Es war bekannt, dass der Kanadier Villeneuve insgesamt drei "Dune"-Filme drehen wollte, die sich die ersten beiden Bücher von Frank Herbert zum Vorbild nehmen. "Dune: Part Three" soll Ende 2026 in die Kinos kommen.