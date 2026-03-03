ORF zeigt neue "Kommissar Rex"-Episoden ab Mitte April

© Sat.1, Anjeza Cikopano, ORF, APA home Aktuell Schlagzeilen

Das Wiedersehen mit der vierbeinigen Spürnase "Kommissar Rex" steht kurz bevor. Der ORF ließ gemeinsam mit Sat.1 sechs neue Episoden in Spielfilmlänge drehen. Sie werden ab Montag, 13. April, stets um 20.15 Uhr auf ORF 1 ausgestrahlt, teilte das öffentlich-rechtliche Medienhaus nun in einer Aussendung mit. 24 Stunden zuvor sind die Folgen mit Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner und Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger bereits auf ORF ON abrufbar.

von APA