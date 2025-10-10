Nicole Kidman hatte mit ihrer Größe zu kämpfen

© AFP, APA, BERTRAND GUAY home Aktuell Schlagzeilen

Nicole Kidman ist wegen ihrer Größe lange unsicher gewesen. "Ich musste erst lernen, meine Größe wertzuschätzen", sagte die Schauspielerin im Interview von "Harper"s Bazaar". Jetzt sei sie glücklich damit und schätze die Vorteile: "Ich habe beim Essen so viel Spielraum, weil es mehr Platz gibt, wo es ansetzen kann." Die 58-Jährige ("Babygirl", "Moulin Rouge") ist selbst, wie sie sagt, 1,80 Meter groß - genau wie ihre Schwester.

von APA