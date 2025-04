Nachweis statt Ehrenwort: Oscar-Academy ändert Stimmabgabe

Als Reaktion auf Kritik an den Regeln bei der Oscar-Vergabe sollen die Abstimmungskriterien reformiert werden. "Die Academy-Mitglieder müssen sich nun alle in jeder Kategorie nominierten Filme ansehen, um in der Endrunde der Oscars abstimmen zu können", hieß es in einer Erklärung am Montag. Mit der Neuregelung soll demnach eine seit langem bestehende Besorgnis darüber ausräumt werden, dass die Stimmberechtigten womöglich einige Filme auslassen. Bisher galt bloß das Ehrenwort.

von APA