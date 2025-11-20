News Logo
Michael J. Fox findet Harrison Ford sehr fürsorglich

Harrison Ford kümmerte sich gut um seinen Kollegen
©AFP, APA, Getty, FRAZER HARRISON
Der an Parkinson erkrankte Hollywoodstar Michael J. Fox (64) lobt seinen Schauspiel-Kollegen Harrison Ford (83) und dessen Fürsorglichkeit beim gemeinsamen Dreh der Serie "Shrinking". Ford sei "so brillant und es macht so viel Spaß, mit ihm zu arbeiten", sagte Fox dem US-Magazin "People". Der "Indiana Jones"-Schauspieler sei "so beschützend mir gegenüber und wollte, dass ich eine tolle Erfahrung mache".

von

Ford spielt in der Comedy-Serie "Shrinking" einen Verhaltenstherapeuten, der an Parkinson erkrankt ist. Im Frühjahr wurde bekannt, dass Fox, bei dem vor Jahrzehnten im echten Leben die Nerven-Krankheit diagnostiziert worden war, eine Gastrolle in der dritten Staffel der Serie hat.

Im Oktober sagte Fox dem "People"-Magazin, dass er in seiner "Shrinking"-Rolle ebenfalls jemanden mit Parkinson spielen werde. "Es war das erste Mal, dass ich am Set erscheinen konnte, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, ob ich zu müde bin, husten muss oder ähnliches", sagte er. Weitere Details zu seiner Gastrolle in der AppleTV+-Serie gab er noch nicht bekannt.

Neben Ford und Fox spielen unter anderem Jason Segel und Jessica Williams in "Shrinking" mit. Die neue Staffel erscheint ab Ende Jänner bei AppleTV+.

