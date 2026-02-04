ABO

Marmor für den Falken: Falco-Ehrung am Unfallort in Dom Rep

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Falco wird nicht so schnell vergessen werden
©APA, dpa, Jörg Schmitt
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Falco erhält in der Dominikanischen Republik eine Gedenkstätte. Sie findet sich bei Puerto Plata, wo der österreichische Superstar am 6. Februar 1998 bei einem Autounfall tödlich verunglückte. Die feierliche Eröffnung erfolgt erst am 19. Februar - seinem Geburtstag. Bis dahin ist die Falco Privatstiftung darum bemüht, nicht zu viel über die Gedenkstätte nach außen dringen zu lassen. Nur so viel: Sie sei "Falco entsprechend" und aus Marmor, hieß es gegenüber der APA.

von

Fertig gestellt wurde die Gedenkstätte bereits vor wenigen Tagen. Zu den Feierlichkeiten werden laut einer Aussendung Ehrengäste, Zeitzeugen, Wegbegleiter und Freunde Falcos bzw. Johann Hölzels, wie er bürgerlich hieß, erwartet. Die Gedenkstätte soll "Falcos außergewöhnliches künstlerisches Vermächtnis über Länder- und Sprachgrenzen hinweg sichtbar machen" und seine "internationale Bedeutung nachhaltig unterstreichen", betonte die Falco Privatstiftung.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER