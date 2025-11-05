Kehlmann und Springsteen nun "Library Lions" von New York

© NY Public Library, Anne Rübesame, APA home Aktuell Schlagzeilen

Eine ungewöhnliche Ehrung hat der österreichische Autor Daniel Kehlmann am Montag in New York City erfahren. Kehlmann, dessen Roman "Lichtspiel" in den USA zuletzt breit besprochen wurde, wurde von der New York Public Library zum "Library Lion" ernannt. An seiner Seite nahmen auch Rock-Legende Bruce Springsteen, Autorin Louise Erdrich, die Autoren James McBride und James Patterson sowie Fernsehproduzentin Shonda Rhimes die Auszeichnung entgegen.

von APA