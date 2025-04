"Jurassic World"- Rolle für Johansson "lebenslanger Traum"

Mit ihrer Rolle als Expeditionsleiterin in "Jurassic World Rebirth" wird für Scarlett Johansson ein Wunsch Wirklichkeit. "Es war ein lebenslanger Traum von mir, in einem 'Jurassic'-Film zu spielen", sagte die Schauspielerin bei der Film-Veranstaltung "CinemaCon" laut eines Berichts des Branchenportals "Variety". Der Hollywood-Star macht in dem im Juli erscheinenden Action-Abenteuer in geheimer Mission Jagd auf Dinosaurier.

von APA