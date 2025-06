Neue Arte-Doku feiert 40 Jahre Pet Shop Boys

Sie gelten als eines der erfolgreichsten Duos der Musikgeschichte. Die Pet Shop Boys machen seit 40 Jahren intelligenten Pop und produzierten unzählige Hits wie "West End Girls" oder "It's A Sin". Heute sind sie so populär wie eh und je. In einer neuen Arte-Doku, zu sehen am 18 Juni (22.05 Uhr) und danach in der Mediathek, geben sich Neil Tennant (70) und Chris Lowe (65) so offen wie selten.

von APA