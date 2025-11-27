Judi Dench kann kaum noch sehen

Dench antwortet: "Ja, und ich kann deine Umrisse sehen und ich kenne dich so gut, aber ich kann jetzt niemanden mehr erkennen." Die beiden Schauspieler scherzten darüber, dass Dench dennoch weiterhin manchmal zu Fremden gehe und sage: "Schön, dich wiederzusehen!".

Dench und McKellen zählen zu den renommiertesten und beliebtesten Schauspielern Großbritanniens. Vor 50 Jahren standen beide in den Hauptrollen für Shakespeares "Macbeth" auf der Theaterbühne.

Dench, die außerdem in den James-Bond-Filmen mitspielte und für die Nebenrolle als Königin Elizabeth I. in "Shakespeare In Love" einen Oscar bekam, hatte schon früher über ihre schwindende Sehkraft aufgrund ihrer Netzhauterkrankung, der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD), gesprochen. Im Oktober hatte sie der "Zeit" erzählt, dass ihr bei Auftritten helle Matten ausgelegt werden, "damit ich weiß, wo ich stehen soll".