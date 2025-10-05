News Logo
Istanbul verbietet Robbie Williams aus Sicherheitsgründen

Robbie Williams sieht sich mit Konzertabsage in Istanbul konfrontiert
©AFP, APA, VALERIE MACON
Die Istanbuler Behörden haben ein für Dienstag geplantes Konzert von Popstar Robbie Williams wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Dies teilte der Brite am Sonntag unter Bedauern mit. Zuvor war von türkischen Nicht-Regierungsorganisationen und auf Social Media gegen das Konzert kampagnisiert worden. Williams wurde dabei als "Zionist" bezeichnet. Am 7. Oktober wird des zweiten Jahrestags des Hamas-Überfalls auf Israel gedacht.

Der 51-jährige Williams sah sich bereits öfter in der mehrheitlich muslimischen Türkei wegen des jüdischen Hintergrunds seiner Familie mit Kritik konfrontiert. Die Sicherheit seiner Fans stehe an erster Stelle, schrieb Robbie Williams nun auf seinem Instagram-Account und unterstrich, dass die Konzertabsage nicht in seiner Macht stehe.

(S E R V I C E - https://robbiewilliams.com)

