Industrieller bringt Sharon Stone zum Opernball

Guschlbauer hat übrigens alle Filme von Sharon Stone gesehen. "Sie ist eine Persönlichkeit - und wie ich gehört habe eine sehr nette und natürlich auch sehr hübsche Frau."

Den Vergleich mit Richard Lugner scheut der Fabrikant zwar nicht: "Herr Lugner war ein sehr guter Freund, ich habe ihn sehr geschätzt." Aber: "Wir machen etwas Neues." Am 10. Februar, am Dienstag vor dem Opernball am Donnerstag, lädt der Industrielle zu dem Empfang und einer Pressekonferenz in seiner Firma. Wer Sharon Stone aus der Nähe bewundern möchte, kann sich dazu unter https://www.guschlbauer.at/vip-empfang/ anmelden.

Bevor es mit dem Weltstar in die Loge beim Opernball geht, bringt der Unternehmer seine hauptsächlich aus dem Wirtschaftsbereich stammenden Gäste bei einem privaten Abendessen zusammen. "Dabei wird auch Johann Lafer sein, mit dem ich sehr gut befreundet bin." In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Starkoch wurde übrigens eine "Opernball-Schaumrolle" kreiert, die bereits bei zwei Supermarktketten (Penny und Spar) einen Vorgeschmack auf das Event bietet.

Eine laszive Bewegung mit den Beinen machte Stone 1992 über Nacht berühmt. Als männermordende Krimi-Schriftstellerin Catherine Tramell in "Basic Instinct" schlug Sharon Stone beim Polizeiverhör die Beine lässig übereinander.

Geboren am 10. März 1958, wollte sie schon als Kind "die nächste Marilyn Monroe" werden. Mit drei Geschwistern wuchs sie in einer Arbeiterfamilie in einer Kleinstadt in Pennsylvania auf. Mit einer Größe von 1,74 Metern bahnte Stone sich als Model einen Weg nach New York und Los Angeles.

Woody Allen gab ihr 1980 die erste Filmrolle als "hübsches Mädchen im Zug" in "Stardust Memories". Die erste Sprechrolle hatte sie in "Deadly Blessing". Es folgten weitere B-Movies, bis sie endlich 1990 an der Seite von Arnold Schwarzenegger in "Total Recall" ihre Stärke beweisen konnte und dann den Zuschlag für "Basic Instinct" erhielt.

Es folgten "Sliver" (1993), "Intersection" (1994) und "Casino". In der Rolle als drogensüchtige Mafiaboss-Gattin holte sich Stone eine Oscar-Nominierung und den Golden Globe als beste Darstellerin.

Für ihren dritten Ehemann, den Zeitungsverleger Phil Bronstein, zog Stone Ende der 90er Jahre von Hollywood nach San Francisco um. Mit der Adoption ihres ersten Sohnes legte der Star eine Drehpause ein. Nach einer schweren Gehirnblutung musste sie 2001 operiert werden.

Erst zwei Jahre später meldete sich die Schauspielerin mit der Hauptrolle in dem Psychothriller "Cold Creek Manor - Das Haus am Fluss" wieder zurück. Nach ihrer dritten Scheidung und der Rückkehr nach Hollywood ging es dort Schlag auf Schlag weiter: "Catwoman", "Broken Flowers", "Alpha Dog - Tödliche Freundschaften", "Basic Instinct 2", "Bobby".