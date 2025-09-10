News Logo
ABO

Hollywoodstar Charlie Sheen ärgert sich über seine Tattoos

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der Star am 9. September in einem US-Fernsehstudio in New York
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, ARTURO HOLMES
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Drogen, Partys, gescheiterte Beziehungen - Hollywoodstar Charlie Sheen ist für viele Skandale bekannt. Zu den größten Fehlern in seinem Leben zählt der 60-Jährige aber die vielen Tattoos auf seinem Körper. "Mit HIV kommt man leichter klar als mit verdammten Tattoos", sagte Sheen einem Bericht des Promiportals "People" zufolge bei einer Vorstellung seiner Biografie "The Book of Sheen" in New York. "Man kann keine Pille nehmen und die Scheiß-Tattoos verschwinden lassen."

von

"Nein, das war wirklich eine schlechte, furchtbare, dumme Entscheidung. Sie hätten wie kleine Strichmännchen sein können, winzig klein, irgendwo hier unten ... aber stattdessen sind sie einfach überall, diese Scheißdinger." Dem Bericht zufolge hat sich der Schauspieler unter anderem die Comicfigur Charlie Brown auf die Brust tätowieren lassen.

Charlie Sheens Privatleben war immer wieder von Eskapaden geprägt. Er war mehrfach verheiratet, unter anderem mit der Schauspielerin Denise Richards. Mit Brooke Muller hat Sheen die Zwillinge Bob und Max, nach der Trennung verlor er den Sorgerechtsstreit. Aus früheren Beziehungen hat er noch weitere Kinder. Auch mit anderen Frauen sorgte Sheen für Schlagzeilen, etwa durch eine geplatzte Verlobung mit einer Pornodarstellerin auf Hawaii. Seine öffentlichen Auftritte waren häufig von Alkohol, Partys und provokanten Aussagen begleitet.

2015 verkündete Sheen, dass er schon einige Jahre HIV-positiv ist. Dies sorgte für sprunghaft angestiegene Internet-Suchen nach dem Virus, der richtigen Benutzung von Kondomen und nach dem Kauf von HIV-Tests - heute "Charlie-Sheen-Effekt" genannt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Technik
Schweizer Forscher wollen kleines Erdbeben auslösen
Zuckermais enthält mehrere Zuckerarten, reichlich Eiweiß und Vitamine
Gesundheit
Zuckermais ist reich an Kohlenhydraten
++ ARCHIVBILD ++ Eine Herzdruckmassage sollte man nicht zu zögerlich angehen
Gesundheit
Herzstillstand: Mit diesem Wissen kann jeder Leben retten
Sind die Kollegen schwierig oder ich?
Gesundheit
Schlechte Chemie? So wird ein Miteinander im Job möglich
Reise in die USA geplant? Dann lässt sich jetzt noch etwas sparen
Reisen & Freizeit
ESTA: Einreisegebühr für USA verdoppelt sich Ende des Monats
Kinder, Hausarbeit, Job - die Dauerbelastung betrifft besonders Mütter
Gesundheit
Familien-Stress: 5 Tipps, die Müttern und Familien helfen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER