Fran Drescher macht vor Opernball Talk in der Lugner City

"Es ist uns eine Freude, dass Fran Drescher im Rahmen der Veranstaltung 'an afternoon with Fran Drescher' einen Talk mit unserem Moderator Michael Jäckl führen wird. Fragen können vorab bei Facebook und Instagram Plattformen der Lugner City eingereicht werden", sagte Jacqueline Lugner der APA. Ausgewählte Fragen der Fans werden im Zuge des Talks vom Moderator live auf der Bühne gestellt. Gleichzeitig werden bei der Fragestunde anstatt der Autogrammstunde auch Autogrammkarten des Stargasts verteilt.

Zum Opernball selbst wird Drescher dann von ihrem Ex-Mann Peter Mark Jacobson begleitet. Die beiden Schauspieler werden kommende Woche nach Wien kommen. Neben dem Ballbesuch ist auch ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm geplant.