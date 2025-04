Ein artenübergreifendes Abenteuer: "Die Legende von Ochi"

Zengel spielt die Bauerntochter Yuri, die mit ihrem Vater (Dafoe) auf der idyllischen Insel Carpathia lebt. Eines Tages stößt sie auf ein mysteriöses Ochi-Baby. Die blauen, putzigen Kreaturen werden von den Bewohnern Carpathias eigentlich gefürchtet - doch Yuri freundet sich mit dem kleinen Waisen-Ochi an. Sie verlässt ihr sicheres Zuhause, um den kleinen Ochi zurück zu seiner Familie zu bringen. Es wird Yuris größtes Abenteuer.

Für ihre neue Hauptrolle im Fantasy-Abenteuer wurde Zengel, die 2019 mit dem Drama "Systemsprenger" unter anderem eine Golden-Globe-Nominierung einheimste, von Regisseur Isaiah Saxon ohne Casting direkt engagiert. Zengel lebt in Berlin, ist aber für Filmdrehs häufig im Ausland. Vermisst sie manchmal einen normalen Teenager-Alltag? "Ich kenne das ja nicht anders", sagte sie der dpa. "Von daher kann ich es wahrscheinlich nicht so gut vergleichen, aber ich liebe es. Ich bin unheimlich gern unterwegs und finde es total schön, mit so vielen verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, jetzt zur Schule zu gehen oder in ein Büro oder so. Ich bin einfach ein Freigeist."

Auch in "Die Legende von Ochi" spielt Zengel nun eine mutige junge Frau, die sich gegen Regeln auflehnt. Das erinnert an "Systemsprenger", dieser Film ist aber ganz anders. Yuri lebt in einem abgelegenen Dorf und wurde dazu erzogen, die mystischen Inselbewohner namens Ochi zu fürchten - kleine, flauschige Tierchen, die ein wenig wie Affen aussehen. Als Yuri ein verletztes Baby-Ochi findet, macht sie sich gegen Widerstände auf die Reise, um es zu seiner Familie zurückzubringen. Der Film erzählt von Themen wie Selbstfindung, Naturverbundenheit und Widerstand gegen Eltern und sinnlose Regeln.

"Die Legende von Ochi" dürfte Fans von klassischen Fantasyfilmen gefallen. Das Werk besticht mit vielen handgemachten Effekten - die kleinen Ochis sind nicht digital erstellt worden, sondern Handpuppen. Der nostalgische Look des Films lässt manchmal an 1980er-Jahre-Werke wie "Die unendliche Geschichte" oder "E.T. – Der Außerirdische" denken.

Am Set in den rumänischen Bergen hat Zengel einen Hund gerettet, den das Team verletzt gefunden und aufgepäppelt hat: Kiwi lebt jetzt bei der jungen Schauspielerin. "Es war so ein bisschen wie gesucht und gefunden, ich wollte immer unbedingt einen Hund haben, mein ganzes Leben schon."

Zengel hat den Film auch wegen ihrer Tierliebe zugesagt, wie sie erzählte. Schon seit sie klein ist, reitet sie, hat inzwischen mehrere Islandpferde. "Das Ochi ist ein Fabelwesen, aber irgendwie auch sehr tierartig", sagte sie. "Der Film zeigt, dass du keine Sprache brauchst, um einem Wesen Liebe zu schenken. Es ist auch gar nicht so, dass Yuri nur den Ochi rettet - sondern auch andersherum."

Neben seiner handwerklichen Machart und beeindruckenden Kulisse bleibt "Die Legende von Ochi" vor allem wegen der Hauptdarstellerin und ihren Schauspielkollegen im Gedächtnis. Neben Zengel und Dafoe gehören Emily Watson und Finn Wolfhard ("Stranger Things") zum Cast.

Auch die Botschaft berührt. Zengel sagte dazu: "Was auch sehr deutlich wird im Film: Dass junge Leute, vor allem Kinder, oft so eine schöne Naivität gegenüber Neuem haben. Je älter man wird, umso misstrauischer wird man Neuem gegenüber." Während Yuri im Film naiv, aber auch selbstbewusst an das unbekannte Ochi herantrete, jagen die Erwachsenen dieses Wesen, obwohl sie gar nicht wissen, was dahintersteckt. "Das ist schon fast eine Metapher, die man auf die Gesellschaft übertragen kann."

