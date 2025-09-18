News Logo
ABO

Ed Sheeran: Habe "ersten Auftritt im Weltall" abgelehnt

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der Popstar bei einem Auftritt vor wenigen Tagen in New York
©RICH FURY, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Popstar Ed Sheeran hat eigenen Angaben zufolge das Angebot abgelehnt, im Weltall zu musizieren. "Vor einiger Zeit wurde mir angeboten, ins All zu fliegen", erzählte der 34-Jährige dem britischen Radiosender BBC Radio 2. Er habe dort einen Auftritt absolvieren sollen, "einen ersten Auftritt im Weltall". Er habe das Angebot ausgeschlagen, weil ihm die Idee "schreckliche Angst" mache, erklärte Sheeran.

von

"Mann, ich mache das nicht, ich habe Kinder. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wofür? Um einen Guinness-Weltrekord oder so etwas zu erzielen?" Er wolle nicht riskieren, dass seine Kinder keinen Vater mehr hätten. Der Popstar hat mit seiner Frau Cherry Seaborn zwei Töchter, die 2020 und 2022 geboren wurden.

Im April hatte ein Flug ins All Aufsehen erregt, an dem auch Popstar Katy Perry teilnahm. Amazon-Gründer Jeff Bezos hatte Perry sowie seine eigene Partnerin Lauren Sánchez, die US-Moderatorin Gayle King und einige Wissenschafterinnen für einige Minuten in die Schwerelosigkeit geschickt. Wie King später berichtete, sang Perry in der Rakete das Louis Armstrong-Lied "What a Wonderful World".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Das iPhone Air ist wirklich faszinierend dünn
Technik
Wo das iPhone Air noch Luft nach oben hat
++ ARCHIVBILD ++ Heidi Klum wurde wegen ihres Vornamens gehänselt
Schlagzeilen
Heidi Klum litt unter ihrem Vornamen
Muttersaft ist reiner Direktsaft aus der ersten Pressung
Gesundheit
Was Muttersaft ist und wofür er gut ist
Schauen Sie sich gemeinsam mit dem Kind die KI-Funktionen an
Gesundheit
Mein Kind vertraut der KI blind
Gerade auch in der Pandemie sei ein Vierbeiner für viele hilfreich gewesen
Technik
Neuer Familienhund: Quell der Freude - und der Belastung
In der EU fehlen wichtige Medikamente
Politik
EU-Rechnungshof: Medikamentenengpässe erreichen Rekordhöhe
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER