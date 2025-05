Dritte "And Just Like That..."-Staffel gibt sich "hyperreal"

Inzwischen ist die vielfach preisgekrönte Serie, die das Bild von Frauen und das Bild der Millionenmetropole New York weltweit geprägt hat, längst in die Verlängerung gegangen - und heute startet die dritte Staffel der Fortsetzung "And Just Like That...", abrufbar via Sky. Wöchentlich soll bis zum Staffelfinale am 14. August eine neue Episode veröffentlicht werden.

"Es ist wirklich wunderschön zu sehen, dass die Originalzuschauer weiter mit dabei sind und so enthusiastisch sind", sagt Parker. "Und dann gibt es eine ganz andere neue Generation, die jetzt auch dabei ist und zuschaut. Das ist sehr erfreulich, aber die Serie ist auch einfach gut geschrieben."

In "And Just Like That..." sind die Freundinnen nicht mehr in der "komplizierten Realität von Leben und Freundschaften in ihren Dreißigern", sondern in der "noch komplizierteren Realität" ab 50 - und sie sind auch nur noch zu dritt, nachdem Kim Cattrall als Samantha Jones ausstieg. An ihrer Stelle kommen immer wieder neue und ganz unterschiedliche Darstellerinnen hinzu, diesmal beispielsweise Rosie O'Donnell. In ihrem echten Leben habe sie nie die Zeit gehabt, mit ihren "Freundinnen so oft Mittagessen zu gehen", sagt Parker. "Aber die Show war ja schon immer ein bisschen hyperreal."

Carrie ist nach dem Tod ihrer großen Liebe Big wieder mit ihrem Ex-Freund Aidan (John Corbett) zusammen - doch das Paar denkt über eine fünf Jahre lange Pause seiner Beziehung nach, weil Aidan sich im US-Bundesstaat Virginia um seinen Sohn kümmern muss. Miranda ist geschieden und liebt nun Frauen. Charlotte muss sich unter anderem um die College-Bewerbungen ihrer Kinder kümmern. Geblieben sind natürlich die stets spektakulären Outfits.

Die Kritiken für die ersten beiden Staffeln von "And Just Like That..." waren deutlich gemischter als damals für "Sex and the City". Auch die neue Staffel sei "immer noch oberflächlich und auch einfach albern", schreibt die "USA Today". Die Charaktere würden inzwischen auch als zu reich dargestellt, um sich noch wirklich mit ihnen zu identifizieren, kritisiert die "Vanity Fair". So kauft sich Carrie beispielsweise ein ganzes Haus mitten in einer sehr teuren Gegend von Manhattan.

Das Magazin "Time" hingegen bewertet die dritte Staffel als "wirksamen Neuanfang": "Endlich fühlt sich 'And Just Like That...' nicht mehr an wie ein Hangover von 'Sex and the City', sondern wie sein eigenes absurdes, aber sehr lustiges Ding." Bis heute strömen "Sex and the City"-Fans zu den Originaldrehorten der Serie in New York - so viele, dass die Besitzerin des Serienhauses von Hauptdarstellerin Parker im West Village nun sogar bei der Denkmalschutzbehörde ein Tor für ihren Treppenaufgang beantragte. Für derart treue Fans wird auch die dritte Staffel von "And Just Like That..." wieder ein absolutes Muss sein.

(S E R V I C E - https://www.sky.at/serien/and-just-like-that)