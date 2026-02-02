Drescher kommt mit Ex-Mann Peter Marc Jacobson zum Opernball

Jacobson wird kommende Woche gemeinsam mit Drescher nach Wien kommen. Neben dem Ballbesuch ist auch ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm geplant. "Gerade auf unserem Social-Media-Account gab es viele Anfragen, ob Peter Marc Jacobson Fran begleiten würde. Ich kann dies nun bestätigen und freue mich sehr, auch ihn in Wien begrüßen zu dürfen", sagte Jacqueline Lugner am Montag der APA.