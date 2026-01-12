Drei Acts führen Nominiertenfeld der Amadeus Awards an

Buchegger war bereits im Vorjahr für zwei Trophäen nominiert und geht nun mit "Soiz" ins Rennen um das Album des Jahres. Sie darf außerdem auf eine Trophäe als Songwriterin des Jahres und in der Kategorie Best Sound hoffen. folkshilfe - 2018 schon einmal Gewinner und in den vergangenen Jahren mehrmals nominiert - ist mit "bunt" ebenfalls beim Album des Jahres und zudem in den Sparten Pop/Rock und Best Sound am Start. Die bereits vierfach ausgezeichneten Seiler und Speer rittern heuer auch um das Jahresalbum ("Hödn") und haben außerdem Chancen auf den Live-Act des Jahres und bei Pop/Rock.

Nicht weniger als sieben Acts sind Anwärterinnen und Anwärter auf immerhin zwei Awards: Pizzera & Jaus ("Zweifelturm" als Song des Jahres, Live-Act des Jahres), Rainhard Fendrich ("Wimpernschlag" als Album des Jahres, Live-Act des Jahres), Melissa Naschenweng ("Alpenbarbie" als Album des Jahres, Schlager/Volksmusik), der Dreifachgewinner des Vorjahres Rian ("Hausparty" als Song des Jahres, Pop/Rock), Caro Fux ("Aff im Kopf" als Song und Songwriterin des Jahres), Laurenz Nikolaus (FM4 Award, Alternative) und Nenda (FM4 Award, Hip Hop/Urban).

Für die letzteren drei sowie 13 weitere Bands bzw. Musikerinnen und Musiker ist die diesjährige Nominierung das Amadeus-Debüt. Erstmals dabei sind demnach auch Elsa, Ely Oaks, Ke'rem, Lovehead, Magda, Romantic Silvio, Sassy, Seba Kayan, Synesthetic 4, Tamara Flores, Vicky, Von Seiten der Gemeinde und Vulvarine.

Insgesamt wurden für die diesjährige Amadeus-Ausgabe 52 Künstlerinnen und Künstler nominiert, die sich in sieben Genrekategorien und sechs allgemeinen Sparten matchen. Wer schlussendlich das Rennen macht, entscheiden einerseits die Fans, für die ab sofort und bis 19. Jänner das Online-Voting via https://voting.aama.at/ geöffnet ist, und andererseits Stimmen einer Fachjury sowie die Verkaufszahlen.

"Die Nominierungen spiegeln nicht nur die kreative Breite wider, sondern auch das kontinuierliche Wachstum und die Innovationskraft unserer Branche", betonte Franz Pleterski vom Verband der österreichischen Musikwirtschaft IFPI. Der Veranstalter vergibt außerdem noch einen Preis für das Lebenswerk.

Alle Nominierungen zu den Amadeus Austrian Music Awards 2026:

Album des Jahres

Song des Jahres

FM4 Award

Live-Act des Jahres

Songwriter des Jahres

Best Sound

Alternative

Electronic/Dance

Hard & Heavy

Hip Hop/Urban

Jazz /World/Blues

Pop/Rock

Schlager/Volksmusik