"Der alte König in seinem Exil" ist Wiener Gratis-Buch 2025

Der Roman "Der alte König in seinem Exil" von Arno Geiger ist das diesjährige Wiener Gratis-Buch. 100.000 Exemplare davon werden ab 19. November in der ganzen Stadt verteilt. In dem 2011 erschienenen Buch schildert der Vorarlberger Autor, der inzwischen in der Bundeshauptstadt lebt, den Umgang der Familie mit der Alzheimererkrankung seines Vaters August, beginnend in den 90er-Jahren.

von APA