Babler kündigt nach Förderung für "Exxpress" Reform an

Medienminister Andreas Babler (SPÖ) zeigt sich von der Vergabe an Fördermitteln aus der Qualitätsjournalismusförderung an das umstrittene Online-Boulevardmedium "Exxpress" "irritiert". "Ich kann die Kritik daran gut nachvollziehen", sagte er am Mittwoch im "Ö1-Mittagsjournal" und kündigte ein Reformpaket mit einer "Vielzahl an Maßnahmen" an. Details dazu, wie die Medienförderung adaptiert werden solle, wollte er noch nicht nennen.

von APA