Conchita zieht sich aus der ESC-Blase zurück

Der Schritt darf als veritable Überraschung gelten, hatte sich Conchita nach ihrem ESC-Sieg in Kopenhagen 2014 doch in den vergangenen Jahren als Stammgast bei den verschiedenen Musikbewerben etabliert und galt als Fixstarterin für Auftritte/Einsätze in der Wiener Stadthalle im Mai. Nun zieht Tom Neuwirth als Mann hinter der Figur offenbar aber die Reißleine: "Als Künstler ist Veränderung meine größte Konstante." Die Entscheidung sei eine persönliche und werde auch nicht weiter kommentiert, machte Conchita zum Abschluss deutlich. Zunächst hatte "Der Standard" über Conchitas Schritt berichtet.

(S E R V I C E - www.instagram.com/p/DTcfBWsCrK7/?utm_source=ig_embed)