Cheyenne Ochsenknecht: Jimi lebt bei uns in der Steiermark

Jimi Blue Ochsenknecht lebt laut einem Interview nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft bei Schwester Cheyenne in Österreich. "Ihm geht's gut, er ist bei uns, es ist alles in Ordnung", sagte die 25-Jährige im Rahmen einer Podcast-Aufzeichnung im {{a-PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cucnRsLmRlL3VudGVyaGFsdHVuZy9zdGFycy9qaW1pLWJsdWUtb2Noc2Vua25lY2h0LWNoZXllbm5lLW9jaHNlbmtuZWNodC1uaW1tdC1icnVkZXItbmFjaC1oYWZ0LWF1Zi1pZDY1NDExMzUuaHRtbCI+}}RTL-Interview{{/a}}. Sie lebt mit ihrem Ehemann und zwei Kindern auf einem Bauernhof in der Steiermark.

von APA