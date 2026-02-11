Broadway-Feeling mit Stone und "The Nanny" am Opernball

Der politische Aufmarsch am Opernball war schon einmal größer, an Prominenz mangelt es dennoch nicht. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird heuer zwar ohne Gast, aber wie stets mit Ehefrau Doris Schmidauer in der Staatsoper erwartet. Wegen eines EU-Gipfels passen muss Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), dafür feiert Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) als Kulturminister seine Ball-Premiere. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger kommt erstmals als Außenministerin.

Quasi Vertretung des Kanzlers ist sein Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). Ebenfalls ihre Runden durch die Oper drehen wird Wirtschaftsstaatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP). Viele Augen dürften auch auf einen ehemaligen Politiker gerichtet sein. Laut Medienberichten hat sich Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gleich zwei Logen in der Staatsoper gesichert.

In der Loge der Lugner City weht ein Hauch von Richard Lugner: Mit der US-Schauspielerin Fran Drescher, die als "The Nanny" weltberühmt geworden ist, wurde jedenfalls ein Stargast eingeladen, der ganz im Sinne des vor zwei Jahren verstorbenen Baumeisters gewesen wäre. Doch auch der Unternehmer und "Schaumrollenkönig" Karl Guschlbauer gelang ein Coup: Es bringt die Schauspielerin Sharon Stone. Prominenz gibt es ebenfalls in der "Style Up Your Life"-Loge: Hier werden mit Eliza Spencer und Amelia Spencer zwei Nichten der verstorbenen Lady Diana anwesend sein.

Prominent besetzt ist aber auch die künstlerische Eröffnung, die heuer Broadway-Feeling in die Oper bringen soll. Das Orchester der Wiener Staatsoper spielt unter der musikalischen Leitung von Dirigent Pablo Heras-Casado, es singen die Opernstars Pretty Yende und Benjamin Bernheim. Auf dem Programm stehen der Walzer Nr. 2 aus der Suite für Varieté-Orchester von Dmitri Schostakowitsch, "Tonight" und "Maria" aus Leonard Bernsteins legendärer "West Side Story", "Art is calling for me" aus "The Enchantress" von Victor Herbert sowie für die trinkfreudigen Gäste "Brindisi" ("Libiamo ne' lieti calici") aus Giuseppe Verdis "La traviata".

Das Staatsballett tritt mit dem Broadway-Hit "The Carousel Waltz" aus dem Musical "Carousel" von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein auf. Für die Kostüme der Tänzerinnen und Tänzer zeichnete niemand Geringerer als Giorgio Armani verantwortlich, der diese noch vor seinem Ableben im vergangenen Jahr entwarf.

Der Wiener Opernball geht heuer erstmals als "Green Event" über die Bühne. Eine offizielle Zertifizierung bestätigt die Erfüllung umfassender Umweltkriterien, unter anderem in den Bereichen Catering, Beschaffung, Abfallmanagement sowie Mobilität. Ein besonderer Fokus lag auf dem Catering: Rund 80 Prozent der angebotenen Speisen, darunter auch die traditionellen Opernballwürstel, stammen aus biologischer und regionaler Herkunft.

Für den ORF bedeutet der Opernball wieder einen sicheren Quotenhit. 2025 sahen etwa bis zu 1,445 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dem Spektakel im Fernsehen zu. Durch den diesjährigen TV-Abend führen erneut Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Andi Koll. Kommentiert wird von dem bewährten Duo Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz.