Britischer Prinz Harry besucht in Kiew Kriegsinvaliden

Der erste Besuch des Prinzen in der Ukraine ist das nicht: Bereits im April reiste Harry nach Lwiw (Lemberg) im Westen der Ukraine und besuchte dort eine Klinik, in der verwundete Soldaten und Zivilisten behandelt werden. Bei dem Besuch in Kiew wird der Prinz laut dem "Guardian" ein Museum für die Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg besuchen. Zudem soll er den Tag mit 200 Veteranen verbringen, und auch ein Treffen mit der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko stehe auf dem Programm.