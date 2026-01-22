"Arnie" bringt "Kitz-Society-Stein" ins Rollen

Schwarzenegger war bereits am Mittwoch vor seinem "Blitzlichtbad" aus seiner Heimat Los Angeles angereist und alsbald in seinem erklärten Lieblingshotel, dem "Stanglwirt", "abgestiegen". Am Donnerstag marschierte er schließlich mit Grinsen in Breitformat über den Roten Teppich in Richtung Reithalle, wo das Dinner im Anschluss über die Bühne ging. Adjustiert war er zu diesem Zweck recht leger: mit dezent trachtigem Janker, hellblauem Hemd sowie Jeans.

Im Zuge dieses "Marsches" wurde auch die im Vorfeld kursierende Frage, ob "Arnie" mit seinem jüngsten Sohn Christopher anreisen und ob dieser womöglich gar den Roten Teppich mit seinem Vater abschreiten würde, ebenfalls eindeutig geklärt. Christopher blieb nämlich zumindest dem Red Carpet, der für manche die Welt bedeutet, fern. Auch Schwarzenegger-Freundin Heather Milligan ließ die Auktion sausen. Stattdessen hatte die "Steirische Eiche" unter anderem Skilegende Franz Klammer, FIS-Präsident Johan Eliasch oder den italienischen Skirennläufer Dominik Paris im Schlepptau.

Im Mittelpunkt der heurigen "Klima-Veranstaltung" - bereits die fünfte - stand neben dem Hollywoodstar selbst und dessen unmittelbarer Gefolgschaft aber neuerlich das Klima und der damit verbundene Umweltschutz. Die Erlöse der Auktion, die im Rahmen des Dinners über die Bühne geht, kommen seiner hauseigenen "Climate Initiative" zugute. Diese wird auch in diesem Jahr im Juni den "Austria World Summit" in Wien ausrichten. Unterstützt werden internationale Klimaprojekte. 2025 war dabei eine beachtliche Summe zustande gekommen: 1,55 Millionen Euro wurden in die Klima-Taschen gespült. Einer der Bestseller im Vorjahr war eine Luxusuhr der Marke Audemars Piguet aus dem Privatbesitz von "Arnie". Diese wechselte um wohlfeile 170.000 Euro den Besitzer.

Eine Luxusuhr derselben Marke stand auch heuer wieder zum Erwerb für spendierfreudige Dinner-Besucher zum Erwerb. Gebote dafür starten bei 60.000 Euro. Weiters zu haben: ein ganz persönliches Fitness-Training mit dem ehemaligen Gouverneur von Kalifornien. Erwartet werden Gebote ab 40.000 Euro. Darüber hinaus steht beispielsweise Pop-Art auf dem Auktionsprogramm, wie etwa das Bild "Einstein Special Pop" von Michel Friess. Interessierte mussten jedoch mindestens 12.000 dafür hinlegen.

Darüber hinaus theoretisch zu haben, zumal beim Vorhandensein einer etwas dickeren Brieftasche: ein Wohnzimmerkonzert der Band "The BossHoss", bei dem sich ab 25.000 Euro mitsteigern lässt. Wer mehr auf Kunst denn auf Musik setzen möchte, kann wiederum ein Kunstwerk von Alexander Höller erwerben. Ab 32.000 Euro kann man dabei sein.

Der Red Carpet litt im Vorfeld der Auktion, die wie immer unter Ausschluss der medialen Öffentlichkeit stattfand, ganz und gar nicht unter Promi-Mangel. Sehen ließen sich beispielsweise "Arnie"-Buddy, Ex-Bodybuilder und Schauspieler Ralf Moeller, Model und Schauspielerin Alena Gerber, das Musikduo The BossHoss, Schauspieler oder "Bergdoktor"-Star Mark Keller oder auch "Anton aus Tirol" DJ Ötzi, der allerdings bereits vor Eröffnung des offiziellen Schaulaufens ausgiebig vor Journalisten am Red Carpet posiert hatte.

Der Society-Party-Reigen hatte eigentlich bereits am Mittwoch seinen Anfang genommen. Im Hotel "Grand Tirolia Kitzbühel" wurde bei der "Kitz Legends Night" der sogenannte "Inspiration Award" vergeben, der heuer an den amerikanischen Ex-Skistar Bode Miller ging. Auch dort ließen sich einige Promis blicken. Da wären etwa gewesen: Skilegende Franz Klammer, Musiker und Society-Löwe DJ Ötzi oder der ehemalige deutsche Fußballtorhüter Roman Weidenfeller.