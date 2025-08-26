News Logo
ABO

Apache 207 lässt auch am neuen Album nichts anbrennen

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Apache 207 lässt weiterhin nichts anbrennen
©APA, dpa, Hannes P Albert
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Astronomische Streamingzahlen, Platin- und Diamant-Schallplatten und mehrere Musikautorenpreise: Der deutsche Überflieger Apache 207 ist im Rap-Olymp angekommen - und das innerhalb weniger Jahre. Am Freitag bringt der 27-Jährige sein viertes Album raus. "21 Gramm" heißt die neue Platte. "Der Legende nach wiegt die Seele 21 Gramm. Das Album erlaubt einen tieferen Einblick in meine Seele", verriet der Musiker im Vorfeld. Die Ankündigung klinkt nach Deep Talk.

von

Vier von 15 Tracks sind schon draußen. Ein Banger wie sein Hit "Roller" aus dem Jahr 2019 ist bisher noch nicht dabei. In Richtung Chartspitze ging es mit der ersten Singleauskopplung "Morgen". Tiefgründig und tanzbar zeigt sich der Rapper mit türkischen Wurzeln auf dem Track - eines seiner Erfolgsrezepte. Doch auch andere Songs, die er bis zum Albumrelease an den Start bringt, sind eher nachdenklich.

Mit "Mann muss" wagt er Gesellschaftskritik und hinterfragt ironisch männliche Rollenbilder: "Ich hab nie ein Navi benutzt, ich kenn jeden Weg und nur, wenn ich Zwiebeln schneide, kämpfe ich mit Tränen." Bei den Fans kommt es an.

Die anderen Auskopplungen "Wolken" und "GWHF" bleiben deutlich dahinter zurück. Erfolgreicher ist der Rapper mit dem Track "Jupiter", der ihn zusammen mit Rapper RAF Camora im Juli direkt auf den zweiten Platz der deutschen Charts bringt. Ab November will Apache wieder auf Tour gehen, inklusive einiger Zusatztermine wegen der großen Nachfrage. Am 7. Jänner 2026 etwa schlägt er in der Wiener Stadthalle auf.

Vor zwei Jahren brachte der Musiker mit "Gartenstadt" sein drittes Album heraus, das nach dem Ludwigshafener Stadtteil benannt ist, in dem er aufwuchs. Schon damals galt: Keine Promotour, keine Interviews, keine Fotos - dabei sind so viele Fragen offen (Wofür steht eigentlich 207?).

Sein erstes Interview gab Apache eigenen Angaben nach im Rahmen einer Amazon-Prime-Dokumentation unter dem Titel "Apache bleibt gleich", die im 2022 veröffentlicht wurde. Der Künstler mit Sonnenbrille und langen Haaren lässt lieber seine Musik für sich sprechen. "Ich kann aber so viel sagen, dass ich mich extrem freue, nach zwei Jahren schöner und harter Arbeit mein Album präsentieren zu können."

(S E R V I C E - www.apache207.de)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hives-Sänger Howlin’ Pelle Almqvist lässt wieder von sich hören
News
The Hives landen wieder einen "Volltreffer"
Helloween lässt es wieder krachen
News
"Giants And Monsters": Metal-Legenden Helloween legen nach
Auch wilde Vorläufer von Gerste wurden bereits geerntet
Technik
Vorform der Landwirtschaft: Steinsicheln für die Getreideernte
Gerard Butler im Visier pro-palästinensischer Aktivisten
Politik
Pro-palästinensische Petition sorgt in Venedig für Debatten
Anna Maria Mühe heiratete offenbar in Italien
Schlagzeilen
Hochzeit von Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz
++ ARCHIVBILD ++ Richard Wagner hört man oft auch im (Heim-)Kino
News
Wagner-Musik wirkt in vielen Kino-Filmen nach
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER