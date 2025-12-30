News Logo
Anthony Hopkins seit 50 Jahren trockener Alkoholiker

88. Geburstag: "Vielleicht habe ich also etwas richtig gemacht"
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, DAVID LIVINGSTON
Schauspieler Anthony Hopkins hat laut eigenen Worten seit 50 Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken - und ruft seine Fans in einer Videobotschaft dazu auf, es ihm gleichzutun. "Heute vor 50 Jahren wäre ich fast gestorben, weil ich am Steuer saß, obwohl ich schwer betrunken war", sagte der 87-Jährige in einer Videobotschaft auf Instagram am Montag. So sei das damals gewesen, sagte Hopkins weiter. In diesem Moment habe er begriffen, dass er von Alkoholismus betroffen sei.

Hopkins wandte sich in dem Video an alle, "die vielleicht ein kleines Problem damit haben, zu viel zu trinken": "Setzt euch damit auseinander, denn das Leben ist sehr viel besser. Ich habe aufgehört. Ohne anzugeben: Ich habe mir Hilfe geholt – und vor 50 Jahren war Schluss", sagte der Brite. "Entscheidet euch für das Leben statt für das Gegenteil. Leben, Leben, Leben und noch mehr Leben. In zwei Tagen werde ich 88. Vielleicht habe ich also etwas richtig gemacht, ich weiß es nicht."

( S E R V I C E - Instagram-Video: https://www.instagram.com/reels/DS2R3fviOsE/ )

