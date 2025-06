Steirische Wirtshauskultur: Die besten Gasthäuser und kulinarischen Geheimtipps der Region

Im Wirtshaus fühlt man sich zu Hause. Eine gemütliche Stube, dazu Backhendl, Wiener Schnitzel oder Schweinsbraten auf dem Teller – dann ist das Leben perfekt. Wir präsentieren steirische Wirtshausikonen. Eine hemmungslos subjektive Auswahl.

Eine alte Schank, holzvertäfelte Wände, ein Kachelofen. Das macht Stimmung. Wenn dann auf dem Tisch auch noch eine Rindsuppe dampft, die nicht endlos mit irgendwelchen Pulverln gestreckt wurde, ein knuspriges Backhendl, ein goldgelbes, in Butterschmalz souffliertes Wiener Schnitzel oder vielleicht sogar ein würziges Beuscherl serviert wird – ja, dann ist die Glückseligkeit groß.

Die Weinbank Wirtshaus. Gerhard Fuchs ist einer der prägenden Köche Österreichs. Nur was gerade Saison hat, wird von ausgesuchten Produzenten bezogen. Fuchs verwandelt vermeintlich einfache Gerichte in großartige Küche, dazu gehören die Hendleinmachsuppe mit Schwammerln oder Grammelknödel mit Kimchi und Sauerrahmsaftl. Wahnsinnsweinangebot. Hauptstraße 44, 8461 Ehrenhausen,

Steirereck am Pogusch. Die eigene Landwirtschaft liefert beste Produkte, dazu bedient man sich am Gabentisch der Region. Das Küchenkonzept? Steirisch niveauvoll oder mit offenem Feuer und Dampf in der Schankkuchl – beides ist großartig. Die Weinauswahl ist beachtlich. In den Glashäusern kann man sogar übernachten. Eine Gasthausikone. 8625 Pogusch 21, www.steirereck.at/pogusch.html

Gallbrunner. Ein Vorzeigewirtshaus. Hier passt alles – supernette Wirtsleute, vieles ist hausgemacht, auch Brot bäckt man und das Bier wird selbst gebraut. Gekocht wird noch am g’setzten Herd, die beste Voraussetzung für einen knusprigen Schweinsbraten aus der Rein. Waisenegg 78, 8190 Birkfeld, www.gallbrunner.at

Wirtshaus Friedrich. Sympathische Gastgeber, seit Generationen Wirte aus Leidenschaft. In den holzgetäfelten Stuben mit Kachelofen schmeckt die Omaküche wie früher: steirische Grammelsuppe, Knödlgröstl, Erdäpfelschmarren oder Weizer Berglamm. Geiseldorf 22, 8274 Buch bei Hartberg, www.wirtshaus-friedrich.at

Lilli. Walter Triebl zeigt, wie gut klassische Küche ist, wenn sie von einem Könner liebevoll behandelt wird. Zu schmecken bei Kalbsrahmbeuschel mit Topfen-Tramezzini-Knödel oder geschmortem Kalbsschulterscherzel. Wer Lust auf mehr hat, probiert das Fine-Dining-Menü. Hauptplatz 9, 8350 Fehring, lilli-fehring.at

Theresas – eine ART Gasthaus. Esslokal, Weinbar oder Bierbeisl – die Grenzen verschwimmen harmonisch. Gerhart Poprask pflegt einen regionalen und schnörkellosen Kochstil. Wir probieren Einkornrisotto mit Eierschwammerln, geschmorte Rindsbackerl oder Artischockenböden mit Wildhasenragout. Beliebt sind die Themenweinabende mit beachtlichen Bordeauxflaschen. Kirchengasse 4, 8530 Deutschlandsberg, https://theresas.at

Gasthaus Rainer-Trautentalwirt. Im Dorf mit 200 Einwohnern zelebriert Familie Rainer regional verwurzelte Küche. Das Signature-Dish – der zarte Zwiebelrostbraten – wird im Holz ofen gedünstet, die selbst gezüchtete Geistthaler Forelle kommt mit Rote-Rüben-Risotto und Krenschaum. Auf der Weinkarte findet man 200 Etiketten, die meisten bio. 8153 Geistthal 15, www.trautentalwirt.at

Ferl’s Weinstube. Eine Perle der Beislszene. Leger geht es zu, fröhlich plaudernde Gäste, die Kellner sind locker drauf. In Karl(i) Pichlmaiers Töpfen und Pfannen entstehen feine Wirtshausklassiker wie Beef Tatar, Rindsuppe mit Fleischstrudel, gekochtes Rindfleisch auf Erdäpfel-Gurkerl-Sauce und Steirerkren oder Schweinsbrüstl mit Krautsalat. Burggasse 10, 8010 Graz, www.ferls-weinstube.at

Geidorfstubn. Eine Schank mit Vitrine und holzgetäfelte Wände lassen in die gute alte Zeit eintauchen. Auf der Karte stehen französische Zwiebelsuppe, Breinwurst oder Rumpsteak. Das Beef Tatar gilt als eines der besten von Graz. Bergmanngasse 21, 0316 686 671, www.facebook.com/diegeidorfstubn

Feldwirt. Ehrliche, ausgezeichnete Hausmannskost. Neben der fixen Karte schauen wir vor allem auf die Tagesempfehlungen auf der schwarzen Tafel. Rindsuppe mit Leberknödel oder Kaspressknödel, gekochtes Rindfleisch, Bärlauchravioli, Backhendl – alles richtig gut. Die Kardinalschnitte ist eine Wucht. St. Veiter Straße 65, 8046 Graz, 0316 691 769

Wörgötter. Mit seinem Vater erfindet Florian Wörgötter (früher im Le Ciel und in der Coburg) das Landgasthaus neu. Zusammen fusionieren sie ehrliche gute Wirtshausküche mit modernen und asiatischen Einflüssen. Die coolen Degustationsmenüs sollte man auf jeden Fall probieren. Marktplatz 40, 8563 Ligist, www.wörgötter.at

Berggasthof König. In der wunderschönen Gaststube mit Kachelofen und einer Holzbalkendecke von 1628 kann man sich von der herzlichen Familie König verwöhnen lassen. Manfred Geier feiert sein 35-­Jahre-­Jubiläum in der Küche. Klassiker wie Rieslingbeuscherlrolle oder knusprige Erdäpfelwurst nach Omas Rezept. Tolles Weinangebot. Oberneuberg 5, 8225 Pöllauberg, www.berggasthof-koenig.at

Krenn. Echte steirische Kulinarik in gemütlicher Atmosphäre. Besonders begehrt sind Plätze auf der urigen Veranda mit Weitblick über Schloss Trautenfels bis ins Ennstal. Tipps: die Schilcherrahmsuppe oder das Wildragout mit zarten Topfen­-Erdäpfel­Nockerln. Pürgg 11, 8951 Stainach­Pürgg, www.gasthauskrenn-puergg.at

Jagawirt. Die Stube mit Kachelofen vermittelt Wärme und Behaglichkeit. Die Schweine sind viel an der frischen Luft. In der Küche geht es gut steirisch zu, ein Highlight sind die köstlichen Lamm­ und Waldschweinspezialitäten. Der Hofladen wurde erweitert und umfasst jetzt auch eine Vinothek. Sommereben 2, 8511 St. Stefan ob Stainz, www.jagawirt.at

Rauch-Hof. In der gemütlich-­rustikalen Stube herrscht Wohnzimmeratmosphäre. Forellen kommen aus den fünf Hausteichen, Kürbis, Spargel und Gemüse wachsen auf den eigenen Feldern. Dazu passt Karin Rauchs verfeinerte regionale Küche, die hervorragenden Weinempfehlungen steuert Willi Rauch bei. Wald 21, 8510 Stainz, www.rauch-hof.at

Wippl’s Hofbergstubn. Mit Blick auf die imposante Riegersburg genießt man Klassiker wie die Flecksuppe und Omas saure Suppe mit Frühstückstommerl, Bauernschmaus oder Ripperln. Eine herrlich herzhafte Spezialität ist die gebratene Erdäpfelwurst mit Speck­-Kraut­-Salat und Kümmelsafterl. Hofberg 67, 8333 Riegersburg, wippel-hofbergstubn.at