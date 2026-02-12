Zwei ICE-Beamte als Diplomaten in Österreich tätig

Das Außenministerium verwies bezüglich des genauen Tätigkeitsbereichs der beiden ICE-Beamten auf die US-Botschaft, betonte aber zugleich: "Gemäß der Wiener Diplomatenkonvention dürfen sie diplomatische bzw. konsularische Aufgaben wahrnehmen, jedoch haben sie keine polizeilichen Befugnisse."

Von der US-Botschaft hieß es, dass "mehrere" US-Bundesbehörden zur Rechtsdurchsetzung in diplomatischen Einrichtungen der USA präsent seien, wobei sie "in Partnerschaft mit den Gastregierungen zusammenarbeiten". Aus dem Statement ging hervor, dass die Beamten einer ICE-Unterabteilung mit der Bezeichnung "Homeland Security Investigations" (HSI) angehören. Diese arbeite schon seit Jahren mit heimischen und internationalen Partnern daran, "die nationale und öffentliche Sicherheit zu schützen".

Im Fokus seien dabei grenzüberschreitende kriminelle Aktivitäten wie etwa Menschen- und Drogenschmuggel, Ausbeutung von Kindern, Wirtschaftskriminalität, Diebstahl von geistigem Eigentum oder auch die Rückführung von gestohlenen Kunstwerken und Antiquitäten, erläuterte die US-Botschaft.