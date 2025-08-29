News Logo
ABO

Zahl der Toten bei Großangriff auf Kiew auf 23 gestiegen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Die Bergungsarbeiten in Kiew sind noch immer nicht angeschlossen
©AFP, APA, SERGEI SUPINSKY
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei dem schweren, russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Donnerstag sind nach neuesten Behördenangaben mindestens 23 Menschen gestorben. Die Rettungskräfte suchten in der Nacht auf Freitag weiterhin nach verschütteten Menschen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte unterdessen laut seiner offiziellen Internetseite von den europäischen Verbündeten konkrete Sicherheitsgarantien für sein Land.

von

Bei einer Videoschaltung Selenskyjs mit dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki und den Staats- und Regierungschefs von Estland, Lettland, Litauen und Dänemark am Donnerstag sagte der ukrainische Präsident demnach, es brauche klare Antworten darauf, wer der Ukraine nach einem Waffenstillstand oder Friedensschluss bei einem erneuten russischen Angriff "zu Lande, in der Luft und zur See" helfen werde. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gehe es aber weiterhin nur darum, den Krieg fortzusetzen. Die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, denen US-Präsident Donald Trump zugestimmt habe, würden seit einer Woche diskutiert. Es sei wichtig, dass Trump die gemeinsame Entschlossenheit Europas sehe, den Krieg zu beenden.

Auch in der Nacht auf Freitag setzten die russischen Streitkräfte ihre tödlichen Angriffe auf die Ukraine fort. In der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden ukrainischen Angaben zufolge zwei Menschen getötet. Es handle sich bei den Opfern um einen Mann und eine Frau, erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Serhij Lysak, im Onlinedienst Telegram. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, ein Mann befinde sich in einem "ernsten Zustand".

Kiew hatte am Dienstag erstmals das Vordringen russischer Truppen in die Region Dnipropetrowsk eingeräumt. Die russische Armee hatte bereits im Juli verkündet, in die Region vorgerückt zu sein. Seither meldete die Armee immer wieder die Einnahme einzelner Ortschaften. Moskau hat in der Region bisher jedoch keine Gebietsansprüche als Bedingung für eine Beendigung des Krieges erhoben.

Die russischen Streitkräfte fingen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht auf Freitag 54 ukrainische Drohnen ab und zerstörten sie.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ungarn wäre zu Gastgeberolle bei Treffen Selenskyj-Putin bereit
Politik
Minister: Ungarn könnte Treffen Selenskyj-Putin ausrichten
Ministerin Tanner nimmt für Österreich teil
Politik
EU-Verteidigungsminister erörtern Militärhilfe für Kiew
Soldaten der UNIFIL im Libanon
Politik
UN-Sicherheitsrat beschließt Aus für UNIFIL-Mission 2026
Politik
Europäer leiten Reaktivierung von Iran-Sanktionen ein
Mahnwache in Minnesota zum Gedenken an die Opfer
Politik
FBI-Chef: Terrorverdacht bei Angriff in Minneapolis erhärtet
Der russische Angriffskrieg fordert täglich neue Opfer
Politik
Mehrere Tote bei russischen Luftangriffen auf Kiew
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER