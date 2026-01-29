Wiener Lueger-Denkmal: Bronzefigur vor dem Kippen abgebaut

Nach jahrelangen Diskussionen war ein Wettbewerb für die dauerhafte Kontextualisierung des Lueger-Denkmals ausgeschrieben worden. Diesen gewann 2023 der Künstler Klemens Wihlidal mit seinem Projekt "Schieflage (Karl Lueger 3,5°)", bei dem das Monument mit einer Neigung um 3,5 Grad künftig für Irritationen sorgen soll. Die komplexen Vorarbeiten verzögerten die Umsetzung bisher. Nun soll das Projekt bis zum Sommer abgeschlossen sein, heißt es seitens der damit befassten Kunstinstitution KÖR (Kunst im öffentlichen Raum).

(S E R V I C E - www.schieflage-lueger.wien )