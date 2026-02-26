Wien: Stadtrechnungshof kritisiert Zukauf von Beratungsleistungen

Der Wiener Stadtrechnungshof hat den Zukauf von Beratungsleistungen der Wien-Holding und der Stadtwerke unter die Lupe genommen. Die beiden Konzerne und deren Unternehmen sollten, so heißt es in den Berichten, in der Lage sein, ihre Kernaufgaben selbst zu erfüllen und interne Ressourcen zu nutzen. Wenn schon extern zugekauft wird, wäre klar darzulegen, warum man sich dafür entschieden hat, befinden die Prüfer. Hier ortete der Stadt-RH deutliche Defizite.

"Der Bedarf nach externen Beratungsleistungen (…) wäre sowohl transparent darzustellen als auch nachvollziehbar zu dokumentieren. Insbesondere wäre darzulegen, weshalb die konkrete Problemstellung nicht mit internem Fachwissen gelöst werden konnte", heißt es. Vor allem bei der Wien-Holding vermisst man "klare Rahmenbedingungen", unter welchen Voraussetzungen man Berater engagiert.