Wehrdienst-Befragung: Der Anfang vom Ende der Koalition

Das andere ist, was Stocker bereits angerichtet hat: Sein Alleingang ist für SPÖ und NEOS zumindest ein Vertrauensbruch. An die Stelle des bisherigen Konsenses hat er Parteipolitik gesetzt – ohne Rücksicht auf die Partner.

Bezeichnend dafür ist auch, dass er bei der Gelegenheit einer Vermögens- oder Erbschaftssteuer demonstrativ eine Absage erteilt hat. Das war unnötig und für die Zusammenarbeit kontraproduktiv: Sozialdemokraten wie Vizekanzler Andreas Babler und Finanzminister Markus Marterbauer haben schon x-mal erklärt, auf eine solche für diese Legislaturperiode zu verzichten.

Das zu wiederholen wird für sie, die mit ihrer Partei in Umfragen* noch schlechter liegen als die ÖVP, zunehmend schwer bis unmöglich – aus ihren Reihen steigt vielmehr der Druck, ebenfalls Kante zu zeigen und zum Beispiel „jetzt erst recht“ wieder auf eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer zu drängen. Womit weitere Konflikte in der Koalition einhergehen würden.