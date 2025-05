Von der Leyen erhielt Karlspreis

Man dürfe sich nicht dem Irrglauben hingeben, dass alles wieder so werde wie früher, betonte von der Leyen. "So wird es nicht kommen. Denn die geopolitischen Spannungen sind gewaltig. Die Welt ist erneut geprägt von imperialen Mächten und imperialen Kriegen. Von Großmächten, die bereit sind, alle lauteren und unlauteren Mittel einzusetzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen", so die EU-Kommissionschefin.

Europa sehe sich entschlossenen Demokratie-Feinden gegenüber: "Dafür gibt es kein eindrücklicheres Beispiel als Putins brutalen, skrupellosen Krieg gegen die Ukraine." Deshalb werde die Notwendigkeit, in die europäische Sicherheit zu investieren, immer dringender. "Noch in dieser Dekade wird sich eine neue internationale Ordnung herausschälen", sagte von der Leyen. Diese neue Ordnung müsse von Europa gestaltet werden. "Unser Auftrag heißt - europäische Unabhängigkeit."

Auf wirtschaftlichem Gebiet wolle die EU ihre Handelspartnerschaft mit den USA wieder auf eine festere Grundlage stellen. Wirtschaftliches Potenzial sieht von der Leyen jedoch auch anderswo: "Aber wir wissen auch, dass 87 Prozent des Welthandels mit anderen Ländern stattfindet, die alle Stabilität suchen und nach Chancen Ausschau halten. Und das kann Europa bieten", fügte sie hinzu.

König Felipe VI. erteilte in seiner Rede Forderungen nach einer Rückabwicklung der Europäischen Union eine Absage. "Wir müssen ihnen Paroli bieten: gefährlichen und fehlgeleiteten Stimmen, die argumentieren, dass die Europäer freier, unabhängiger und souveräner sind, wenn sie in getrennten nationalen politischen Gemeinschaften leben und globale Herausforderungen allein angehen." Nichts aber könne weiter von der Wahrheit entfernt sein, sagte Felipe VI. im Aachener Rathaus.

Eine Rückabwicklung der Europäischen Union würde dazu führen, dass die Europäer machtlos den Launen anderer ausgesetzt seien. 27 Länder für sich könnten nur wenig bewirken, deshalb müssten sie im eigenen Interesse zusammenarbeiten - stärker als bisher. "Die internationale Lage - das ist meine feste Überzeugung - erfordert mehr Europa." Europa könne nur mächtig sein, wenn es zusammenstehe, betonte der König.

Das in diesem Jahr erstmals mit dem Karlspreis vergebene Preisgeld von einer Million Euro soll nach dem Willen der ausgezeichneten EU-Kommissionspräsidentin für Projekte zugunsten ukrainische Kinder verwendet werden. Über die Vergabe entscheiden die Preisträger und das Karlspreis-Direktorium gemeinsam. Das Preisgeld hat ein Aachener Unternehmer-Ehepaar gestiftet.

Der Internationale Karlspreis zu Aachen gilt als wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. Er wird seit 75 Jahren von Bürgern der Stadt Aachen für Verdienste um Europa und die europäische Einigung verliehen. Unter den Preisträgern sind viele Politiker - Premierminister Winston Churchill, Bundeskanzlerin Angela Merkel oder US-Präsident Bill Clinton - sowie Vertreter von europäischen Institutionen und Papst Franziskus. 2023 wurden der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk ausgezeichnet. Der letzte Kommissionschef, der den Preis erhielt, war 1992 Jacques Delors, der als Vollender des europäischen Binnenmarkts und Wegbereiter des Euro gilt.

Der Karlspreis besteht aus einer Urkunde und einer goldenen Medaille. Die Auszeichnung ist nach Kaiser Karl dem Großen benannt, dessen Frankenreich sich im Frühmittelalter über weite Teile Europas erstreckte und der deshalb manchmal als "Vater Europas" bezeichnet wird.