News Logo
ABO

"Volle Unterstützung" für Babler aus Kärnten

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Daniel Fellner würde sich über Gegenkandidat im Bund freuen
©APA, WOLFGANG JANNACH
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der neue Kärntner SPÖ-Chef Daniel Fellner hat Bundesparteivorsitzendem Andreas Babler am Freitag "volle Unterstützung" zugesichert. Beim Neujahrsempfang des Renner Instituts meinte Fellner vor Journalisten, Kritik, so er welche habe, bespreche er direkt unter vier Augen. Ein Gegenkandidat für Babler beim nächsten Parteitag würde ihn aber freuen. Ob dieser Kern, Lercher, Doskozil oder Max Mustermann heiße: "Ich werde mich nicht gegen eine Gegenkandidatur stellen."

von

Nicht infrage gestellt wurde Babler am Freitag auch von der Tiroler SPÖ. "Ich verhalte mich loyal zu allen gewählten Parteivorsitzenden", erklärte SPÖ-Landesparteichef und Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth am Rande einer Pressekonferenz in Innsbruck gegenüber der APA. Und der gewählte Parteivorsitzende heiße bekanntlich Andreas Babler, sah Wohlgemuth die Diskussion hiermit offenbar als beendet an.

Fellner startet indes ab Montag mit einer "Mitten im Leben"-Tour in einem Klagenfurter Einkaufszentrum ins neue Jahr. Dabei werde er eine Arbeit übernehmen, die dort tagtäglich anfalle. Im Rahmen der mehrmonatigen Tour durch das ganze Bundesland werde Fellner auch einmal mit den Öffis von zuhause nach Klagenfurt pendeln, um sich dort "die Probleme der Menschen" anzuhören. Innerparteilich sind nach dem "Riesenerfolg" der Migrations-Befragung weitere Mitgliederbefragungen geplant. Die SPÖ habe in der Vergangenheit den Fehler gemacht, den Menschen zu erklären, was sie zu denken und wie sie zu leben hätten.

Ein Datum für die Landeshauptmann-Amtsübergabe von Peter Kaiser zu Fellner blieb die SPÖ weiter schuldig. Fellner meinte, er habe das Datum wie auch die neue Person in der Landesregierung im Kopf, werde beides aber zuerst mit Koalitionspartner ÖVP besprechen.

Inhaltlich kündigte Fellner an, in den nächsten Wochen die neue Linie in Sachen Migration und Asyl des Bundeslandes gemeinsam mit der ÖVP zu präsentieren. Weiters will er sich "intensivst Gedanken über neue Steuermodelle machen". Der Faktor Arbeit solle entlastet werden, die Ausfälle durch Gewinn- und Vermögensbesteuerung ausgeglichen werden. Bei den Gemeindeeinnahmen, Stichwort Kommunalsteuer, soll statt Arbeit die Flächeninanspruchnahme stärker Grundlage für Abgabenhöhe werden. Beim Thema Kompetenzentflechtung wollte Fellner keinen konkreten Vorschlag machen, er stehe dem Prozess offen gegenüber.

Die Parteiakademie Renner Institut will heuer 500 Absolventinnen und Absolventen mit Fokus auf Kommunalpolitik und die Kommunalwahlen 2027 ausbilden. Im Folgejahr liegt der Schwerpunkt dann auf der Vorbereitung für die Landtagswahlen 2028.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Kindergärten brauchen immer noch mehr Personal
Technik
Neue Kampagne soll mehr Personal in Kindergärten bringen
Der Westen tritt zur Reform an
Politik
Mattle hält seine Verwaltungsvorschläge für Türöffner
Um die FTI-Pakt-Dotierung wird weiter gerungen
Technik
Kritik an weiter ausständigem Forschungspakt
Um die FTI-Pakt-Dotierung wird weiter gerungen
Politik
Kritik an weiter ausständigem Forschungspakt
Die Kindergärten brauchen immer noch mehr Personal
Politik
Neue Kampagne soll mehr Personal in Kindergärten bringen
Mikl-Leitner kündigt Klage gegen Bundeshauptstadt an
Politik
Gastpatienten - Niederösterreich bringt Klage gegen Wien ein
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER